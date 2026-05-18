ОАЭ осудили атаки беспилотников на Саудовскую Аравию

АБУ-ДАБИ, 17 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили атаки беспилотников на Королевство Саудовская Аравия, совершенные с использованием БПЛА, запущенных из воздушного пространства Ирака. Беспилотники были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство Королевства.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти атаки являются нарушением суверенитета братского Королевства Саудовская Аравия и представляют угрозу его безопасности и стабильности.

В ОАЭ выразили полную солидарность с Саудовской Аравией и поддержку всем мерам, направленным на обеспечение безопасности и стабильности.