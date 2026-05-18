Два человека погибли, тысячи эвакуированы после землетрясения на юго-западе Китая

ПЕКИН, 18 мая 2026 года (WAM) -- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рано утром в понедельник в юго-западном регионе Китая Гуанси. В результате погибли два человека, более 7 000 жителей города Лючжоу были эвакуированы. Поисково-спасательные работы продолжаются, власти предупреждают о возможных перебоях в транспортном сообщении.

Власти подтвердили гибель двух человек, еще один числится пропавшим без вести. Четыре человека госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.

Операторы железных дорог также предупредили о возможных сбоях в транспортном сообщении в связи с проверкой железнодорожной инфраструктуры.