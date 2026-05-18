Группа TRENDS завершила участие в «Казаньфоруме-2026» подписанием соглашения о сотрудничестве и участием в экспертной дискуссии

КАЗАНЬ, 18 мая 2026 года (WAM) -- Группа TRENDS через свое представительство в России завершила участие в «Казаньфоруме-2026», выступив на круглом столе «Россия – MENA. Инновационное развитие креативной экономики».

Участие TRENDS стало вкладом в развитие диалога между Россией и исламским миром о будущем креативных индустрий и технологического развития. Группа TRENDS также подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив, открывающее новые возможности для обмена знаниями.

Директор московского офиса TRENDS доктор Мохаммед Абдель Монейм Рашван выступил от имени группы и подчеркнул, что взаимосвязь творчества и технологий больше не является выбором, а стала экономической необходимостью, обусловленной глобальной цифровой трансформацией. Он отметил важность разработки государственной политики, направленной на интеграцию передовых технологий в культуру и креативные индустрии.

Он отметил, что среди наиболее серьезных вызовов — отсутствие четкой нормативной базы для цифровых креативных продуктов, недостаточные стимулы для согласованной поддержки технологий и креативных индустрий, а также возрастающие сложности в сфере интеллектуальной собственности на фоне все более широкого использования искусственного интеллекта в креативном производстве.

В ходе сессии также были рассмотрены несколько успешных международных практик, включая опыт Республики Корея по интеграции технологий в индустрии цифрового контента, игр и развлечений, а также усилия ОАЭ и Саудовской Аравии по развитию креативной экономики и ее связи с цифровой трансформацией.

По итогам сессии участники подчеркнули важность разработки совместных нормативных механизмов, создания инвестиционных фондов для поддержки стартапов в сфере креативных технологий, а также формирования четкой правовой базы для защиты прав интеллектуальной собственности при использовании искусственного интеллекта в сфере культуры.

TRENDS Global подписал с Агентством стратегических инициатив соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве в сфере знаний. Документ направлен на укрепление академического и исследовательского обмена между сторонами, а также на открытие новых возможностей для международного партнерства.

Соглашение предусматривает ряд специализированных инициатив по развитию потенциала молодежи и подготовке будущих лидеров, а также запуск совместных проектов в сфере передовых научных исследований, политики в сфере технологий и приложений искусственного интеллекта.