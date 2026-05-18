Генсек ООН заявил о глубокой обеспокоенности в связи с сообщениями об ударе беспилотника вблизи АЭС «Барака»

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко обеспокоен» сообщениями о том, что 17 мая в результате ударов беспилотников загорелся электрогенератор в пределах периметра АЭС «Барака» в Абу-Даби.

«Я неоднократно предупреждал о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и этот инцидент стал еще одним основанием для всех сторон полностью прекратить боевые действия», — говорится в заявлении генсека ООН, опубликованном в понедельник.

«Новые атаки вблизи объектов гражданской инфраструктуры, включая атомные электростанции, недопустимы», — подчеркнул он.

Гутерриш добавил, что атаки на ядерные объекты «совершенно неприемлемы, являются нарушением международного права и должны быть осуждены».