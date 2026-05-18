Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Великобритании стратегические отношения и региональные события

ЛОНДОН, 18 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Иветт Купер.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках рабочего визита Его Высочества шейха Абдуллы бин Заеда Аль Нахайяна в Лондон, стороны рассмотрели региональные события и последствия неспровоцированных иранских террористических атак с применением ракет и беспилотников на гражданские объекты и инфраструктуру в ОАЭ.

Стороны обсудили серьезные последствия этих террористических атак для регионального мира и безопасности, а также вызовы, которые они создают для безопасности международного морского судоходства и стабильности мировых энергетических рынков.

Они также отметили важность активизации международной координации и сотрудничества для защиты жизненно важных морских коридоров и укрепления безопасности мировой торговли.

Стороны также обсудили террористическую атаку, в результате которой после удара беспилотника произошел пожар в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра. Пострадавших нет, влияния на уровень радиационной безопасности не зафиксировано.

Иветт Купер подтвердила солидарность Великобритании с ОАЭ и осудила эти террористические атаки, назвав их грубым нарушением международного права и угрозой безопасности и стабильности региона.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян выразил признательность Великобритании за поддержку, отметив глубину исторических и стратегических отношений между двумя дружественными странами и их поступательное развитие в различных сферах.

Министры также обсудили пути укрепления совместного регионального и международного сотрудничества для поддержания безопасности и стабильности в регионе.

Стороны также уделили внимание прочным стратегическим отношениям между ОАЭ и Великобританией и перспективам расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах на благо двух стран и их народов.

Во встрече приняли участие государственный министр Лана Заки Нусейбе, государственный министр Саид Мубарак Аль-Хаджери и посол ОАЭ в Великобритании Мансур Абульхул.