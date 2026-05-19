ВАШИНГТОН, 19 мая 2026 года (WAM) -- Фьючерсы на американскую нефть снизились более чем на 2% в начале торгов в Азии во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированную атаку на Иран, чтобы предоставить возможность для проведения переговоров по прекращению войны на Ближнем Востоке, передает Reuters.

По состоянию на 22:12 по Гринвичу наиболее активно торгуемый июльский контракт на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизился на 2,08 доллара, или 2,02%, до 102,34 доллара за баррель. Контракт с ближайшим сроком поставки снизился на 1,54 доллара, или 1,42%, до 107,12 доллара за баррель после роста более чем на 3,1% на предыдущей сессии.

Срок действия июньского контракта истекает во вторник.