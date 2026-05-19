США продлили лицензию на закупку российской нефти для поддержки уязвимых стран

ВАШИНГТОН, 19 мая 2026 года (WAM) -- Глава Минфина США Скотт Бессент в понедельник объявил о продлении на 30 дней исключения из санкций в отношении российской нефти, перевозимой морским путем, для поддержки стран, уязвимых в сфере энергоснабжения, передает Reuters.

Бессент сообщил в X, что Минфин США выдает 30-дневную генеральную лицензию после истечения в субботу срока действия предыдущего исключения. По его словам, это позволит временно получить доступ к российской нефти и нефтепродуктам, находящимся на танкерах, без нарушения жестких санкций США в отношении крупнейших российских нефтяных компаний.