Товарооборот России и Китая превысил 200 миллиардов долларов

МОСКВА, 19 мая 2026 года (WAM) -- Товарооборот России и Китая продолжает расти, он уже давно превысил 200 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в Китай.

Россия и Китай практически полностью перешли на использование национальных валют во взаиморасчетах. «Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях», — подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что Россия и Китай продолжат совместные усилия по углублению партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух стран, благополучия их народов, а также поддержания глобальной безопасности и стабильности.