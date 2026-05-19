В Абу-Даби открылась выставка ISNR 2026 с рекордным международным участием

АБУ-ДАБИ, 19 мая 2026 года (WAM) -- Под патронажем заместителя премьер-министра, министра внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенанта Его Высочества шейха Сайфа бин Заеда Аль Нахайяна сегодня официально открылась девятая и крупнейшая Международная выставка национальной безопасности и устойчивости (ISNR 2026).

Выставка, посвященная развитию систем национальной безопасности и демонстрации новейших решений в сфере безопасности и гражданской обороны, проходит в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби с 19 по 21 мая 2026 года.

ISNR 2026 организована ADNEC Group, входящей в Modon, совместно с Министерством внутренних дел ОАЭ и в стратегическом партнерстве с Главным управлением полиции Абу-Даби.

ISNR 2026 служит важной платформой для развития международного сотрудничества в сфере безопасности и обмена знаниями для укрепления национальных возможностей в области безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Нынешняя выставка стала крупнейшей в истории ISNR: число участвующих компаний и брендов выросло на 19% и достигло 253. Выставочная площадь увеличилась на 17% по сравнению с предыдущей выставкой и составила 28 000 кв. м. При этом 60% участников представляют ОАЭ, а 40% — зарубежные компании из 37 стран, включая девять стран, впервые участвующих в выставке.

ISNR 2026 охватывает восемь ключевых направлений: национальную безопасность, кибербезопасность, коммерческую безопасность, пожарную безопасность и аварийно-спасательные службы, защиту критической инфраструктуры, технологии искусственного интеллекта и наблюдения, полицейскую деятельность и правоохранительную сферу, а также физическую охрану и комплексные решения в сфере безопасности.

Мероприятие объединяет представителей гражданской обороны и пожарно-спасательных служб, включая специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации, и предоставляет лицам, принимающим решения, возможность ознакомиться с инновациями, меняющими современные подходы к тушению пожаров и спасательным операциям.

В рамках ISNR 2026 также проходит Глобальный саммит по устойчивой безопасности Абу-Даби, что отражает стремление руководства ОАЭ укрепить позиции страны как международного центра для диалога по вопросам безопасности и разработки решений будущего.

В центре внимания форума ключевые глобальные вызовы и трансформации, а также роль искусственного интеллекта и передовых технологий в поддержке и развитии систем безопасности и экстренного реагирования в соответствии с курсом Министерства внутренних дел ОАЭ на внедрение новейших технологических решений.

В этом году выставка также включает ряд новых инициатив, в том числе хакатон Code Breaker и платформу Fire Hub. Они представят новейшие решения и технологии в сфере защиты инфраструктуры и реагирования на чрезвычайные ситуации, что еще больше укрепит позиции Абу-Даби как глобального центра сотрудничества и инноваций в области безопасности.

В программу этого года также включено выступление кинологических подразделений K9 Agility Display. Оно покажет подготовку, точность и оперативную готовность специализированных полицейских кинологических подразделений. В нем примут участие команды Министерства внутренних дел, полиции Абу-Даби, Global K9 Academy и кинологического подразделения полиции Иордании, которые представят новейшие достижения в области подготовки и возможностей служебных собак.

В дополнение к новым мероприятиям будет впервые проведен ISNR Fitness Championship — интерактивное соревнование, организованное ADNEC Group и Oxygen Gym в сотрудничестве с Министерством внутренних дел. Инициатива призвана подчеркнуть высокие требования к физической подготовке сотрудников экстренных служб и органов безопасности, работающих на передовой.

Нынешняя выставка ISNR проходит под девизом «Обеспечивая безопасность будущего уже сегодня» и станет крупнейшей с момента основания. Она объединит ведущие международные организации в сфере безопасности, государственные структуры, лидеров отрасли и разработчиков передовых технологий для обсуждения меняющихся приоритетов глобального сектора национальной безопасности.

ISNR 2026 укрепляет позиции Абу-Даби как одного из ведущих мировых центров передовых систем безопасности и служит ключевой платформой для обмена знаниями между профильными секторами по всему миру в соответствии с видением руководства ОАЭ по развитию систем национальной безопасности и гражданской обороны.