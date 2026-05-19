Президент ОАЭ поручил утвердить комплексную национальную систему медицинского страхования для всех эмиратов

АБУ-ДАБИ, 19 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян поручил утвердить национальную систему здравоохранения, гарантирующую всем гражданам комплексное медицинское обслуживание и доступ к медицинским услугам.

Система предусматривает полностью интегрированную национальную программу медицинского страхования, охватывающую все эмираты страны.

Это решение отражает стремление руководства обеспечить всем гражданам доступ к качественной медицинской помощи и сформировать современный сектор здравоохранения, в котором особое внимание уделяется профилактике, цифровой трансформации, общественному здравоохранению, инновациям и долгосрочной доступности медицинских услуг.

Новая система призвана создать единую модель здравоохранения, повысить эффективность медицинских услуг, обеспечить рациональное использование ресурсов и укрепить готовность сектора в соответствии с лучшими международными практиками и высочайшими мировыми стандартами.

Министр здравоохранения и профилактики ОАЭ Ахмед бин Али Аль-Сайег заявил, что поручения президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда отражают национальное видение, в котором здоровье человека и качество жизни занимают центральное место среди приоритетов развития страны. По его словам, новая система станет стратегическим шагом к созданию более эффективной, гибкой и ориентированной на будущее национальной модели здравоохранения.

Он добавил, что ОАЭ продолжают развивать систему здравоохранения, делая ставку на профилактику, устойчивость и инновации, чтобы обеспечивать граждан комплексными медицинскими услугами в соответствии с высочайшими международными стандартами.

Аль-Сайег отметил, что система здравоохранения ОАЭ строится на единой федеральной и местной модели, опирается на развитую инфраструктуру, связанные между собой цифровые медицинские платформы и постоянные инвестиции в повышение качества услуг и расширение доступа к ним во всех эмиратах.

Он также заявил, что новая система соответствует видению ОАЭ по укреплению устойчивости сектора здравоохранения, интеграции всех уровней медицинских услуг и обеспечению долгосрочных результатов для здоровья граждан на всех этапах жизни.