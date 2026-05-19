Etihad Airways увеличит частоту рейсов в Париж на Airbus A380

АБУ-ДАБИ, 19 мая 2026 года (WAM) -- Etihad Airways этим летом увеличит частоту рейсов на Airbus A380 в парижский аэропорт Шарль-де-Голль до двух в день. В общей сложности авиакомпания будет выполнять три ежедневных рейса в Париж, который станет одним из немногих направлений в мире с двумя ежедневными рейсами на Airbus A380.

С 1 июля Etihad будет выполнять из Международного аэропорта Заеда в Абу-Даби два ежедневных рейса в Париж на Airbus A380 с удобными утренними и дневными вылетами как для бизнес-поездок, так и для отдыха. Расписание дополнит третий ежедневный рейс на Boeing 787-9 с салонами первого, бизнес- и эконом-класса.

Коммерческий директор Etihad Airways Арик Де заявил, что Париж остается одним из самых популярных направлений авиакомпании. По его словам, два ежедневных рейса на A380 в аэропорт Шарль-де-Голль подтверждают уверенность Etihad в одном из ведущих туристических рынков мира.