Nakheel представила Podium Villas

ДУБАЙ, 19 мая 2026 года (WAM) -- Компания Nakheel, входящая в Dubai Holding Real Estate, представила Podium Villas в рамках проекта Palm Beach Towers — ограниченную коллекцию из 16 домов на берегу у въезда на Palm Jumeirah, в одном из наиболее удобных прибрежных районов Дубая. Передача объектов ожидается в первой половине 2027 года.

«Palm Jumeirah остается одним из самых узнаваемых в мире районов Дубая и продолжает задавать стандарты жизни у воды», — заявил генеральный директор Dubai Holding Real Estate Халид Аль-Малик.

«Podium Villas в Palm Beach Towers продолжают эту традицию, предлагая ограниченную коллекцию домов на берегу с просторными планировками, приватностью и доступом к эксклюзивному пляжу для резидентов», — заключил он.