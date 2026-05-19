ПВО ОАЭ перехватила шесть БПЛА за последние 48 часов

АБУ-ДАБИ, 19 мая 2026 года (WAM) -- Министерство обороны сообщило, что за последние 48 часов системы ПВО ОАЭ успешно обнаружили и перехватили шесть враждебных БПЛА, пытавшихся атаковать гражданские и жизненно важные объекты страны.

Силы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали враждебные цели. Жертв нет, угрозы безопасности жизненно важных объектов не возникло.

В рамках продолжающегося расследования вопиющей атаки на АЭС «Барака» 17 мая 2026 года данные отслеживания и технического мониторинга показали, что три БПЛА, связанные с инцидентом, были запущены с территории Ирака. Два из них были успешно перехвачены, третий нанес удар по электрогенератору за пределами внутреннего периметра станции. С территории Ирака также были запущены беспилотники, перехваченные позднее.

Министерство обороны подтвердило, что ОАЭ сохраняют за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и национальной безопасности в соответствии с международными законами и конвенциями.

Министерство также заявило о полной готовности вооруженных сил к противодействию любым угрозам безопасности страны и ее стратегическим объектам.