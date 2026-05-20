Абдулла бин Заед встретился в Берлине с главой МИД Германии

БЕРЛИН, 20 мая 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился в Берлине с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в рамках рабочего визита в ФРГ.

Стороны обсудили последние события в регионе, а также последствия неспровоцированных террористических атак Ирана с использованием ракет и беспилотников против гражданских объектов и инфраструктуры в ОАЭ.

В ходе встречи также рассматривались серьезные последствия этих террористических атак для международной морской безопасности, глобальных цепочек поставок энергоносителей и стабильности мировой экономики. Стороны подчеркнули необходимость активизации международных усилий по защите морских путей и обеспечению бесперебойной мировой торговли.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено неспровоцированной террористической атаке с применением беспилотника, в результате которой произошло возгорание электрогенератора за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в районе Аль-Дафра. Пострадавших нет, уровень радиационной безопасности остается в норме.

Йоханн Вадефуль подтвердил солидарность Германии с ОАЭ и осудил эти неспровоцированные террористические атаки. Его Высочество шейх Абдулла бин Заед выразил признательность Германии за поддержку, подтвердив безопасность всех жителей и гостей страны.

Шейх Абдулла бин Заед также подчеркнул глубину стратегических отношений между ОАЭ и Германией, отметив обоюдную приверженность развитию двустороннего сотрудничества в интересах обеих стран и народов.

Во встрече приняли участие государственный министр Лана Заки Нуссейбе, государственный министр Саид Мубарак Аль-Хаджери и посол ОАЭ в Федеративной Республике Германия Ахмед Вахиб Аль-Аттар.