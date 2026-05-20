Гуманитарный конвой доставил детям Газы праздничную одежду в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

ГАЗА, 20 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ направили в сектор Газа новый гуманитарный конвой с праздничной одеждой для детей в рамках операции «Благородный рыцарь 3», продолжая оказывать гуманитарную и экстренную помощь населению анклава.

Конвой включал 40 грузовиков, доставивших 600 грузовых платформ с гуманитарной помощью общим весом 540 тонн, включая праздничную одежду для детей Газы. Помощь направлена на поддержку детей анклава в условиях продолжающегося гуманитарного кризиса.

Помощь предоставлена в рамках гуманитарной поддержки, которую ОАЭ оказывают палестинскому народу, и подтверждает приверженность страны оказанию помощи пострадавшим семьям, особенно детям.

В рамках операции «Благородный рыцарь 3» продолжается реализация гуманитарных программ, направленных на обеспечение базовых потребностей населения и смягчение тяжелых условий жизни жителей сектора Газа.