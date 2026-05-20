Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Камеруна с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 20 мая 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Камерун Полю Бийя по случаю Национального дня его страны.

Аналогичные поздравительные послания президенту Полю Бийя и премьер-министру Жозефу Диону Нгуте направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.