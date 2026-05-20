Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 20 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото снизились в среду на фоне укрепления доллара и роста доходности американских гособлигаций.

По состоянию на 04:39 по Гринвичу спотовая цена на золото снизилась на 0,4% до 4464,64 доллара за унцию, после достижения минимального уровня с 30 марта. Июньские фьючерсы на золото в США снизились на 1% до 4466,40 доллара.

Спотовая цена на серебро снизилась на 0,3% до 73,59 доллара за унцию, платина потеряла 0,3%, опустившись до 1917,18 доллара, тогда как палладий вырос на 0,7% до 1366,35 доллара за унцию.