МАГАТЭ высоко оценило сотрудничество с ОАЭ, расценив попытки атак на АЭС «Барака» как угрозу ядерной безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая 2026 года (WAM) -- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси высоко оценил сотрудничество с ОАЭ и оперативное предоставление властями страны технической информации о затронутых ядерных объектах, подчеркнув важность немедленного взаимодействия с Центром по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ.

С таким заявлением Гросси выступил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что агентство продолжит информировать общественность о влиянии конфликта на ядерные объекты, а также о возможных последствиях для здоровья людей и окружающей среды, продолжая консультации с правительствами стран региона.

Глава МАГАТЭ сообщил Совету Безопасности, что атака на АЭС «Барака» в ОАЭ создала угрозу ядерной безопасности страны. Вместе с тем он подтвердил, что уровень радиации на станции остается в пределах нормы, а сообщений о пострадавших не поступало.

Он пояснил, что в результате удара беспилотника в воскресенье произошло возгорание электрогенератора, расположенного за пределами внутреннего периметра станции.

Гросси заявил, что любые военные действия, затрагивающие атомные электростанции и другие ядерные объекты, несут серьезные риски, и призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность.

Он также сообщил, что с прошлого года МАГАТЭ ведет сбор информации, а также анализирует и оценивает уровень готовности к чрезвычайным ситуациям и возможности реагирования на них. По словам Гросси, в ближайшее время он посетит регион Залива для продолжения этой важной совместной работы.

Генеральный директор МАГАТЭ вновь подчеркнул недопустимость атак на ядерные объекты, используемые в мирных целях, отметив, что атомные электростанции находятся под защитой международного гуманитарного права.

Он призвал все стороны конфликтов соблюдать семь ключевых компонентов ядерной и физической ядерной безопасности, предупредив, что военные действия в районе атомных электростанций и других ядерных объектов сопряжены с серьезными рисками и могут привести к тяжелым последствиям.