Президент ОАЭ распорядился освободить 956 заключенных в преддверии Ид аль-Адха

АБУ-ДАБИ, 20 мая 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян распорядился освободить 956 заключенных из исправительных учреждений страны в преддверии праздника Ид аль-Адха. Его Высочество также постановил погасить финансовые обязательства, связанные с вынесенными им приговорами.

Эта гуманитарная инициатива отражает стремление Его Высочества укреплять ценности милосердия и общественной взаимопомощи, способствуя социальной и семейной стабильности.