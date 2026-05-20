ОАЭ решительно осудили террористические атаки на АЭС «Барака» с использованием беспилотников, запущенных с территории Ирака

АБУ-ДАБИ, 20 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили неспровоцированные террористические атаки с использованием беспилотников, запущенных с территории Ирака, включая атаку на АЭС «Барака» в воскресенье, в результате которой был поврежден электрогенератор за пределами внутреннего периметра станции.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило решительное осуждение и категорическое неприятие этих преступных террористических атак, осуществленных с территории Ирака и направленных на критически важные гражданские объекты в странах ССАГЗ. Ведомство подчеркнуло, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства данных стран, а также явным нарушением принципов международного права, международного гуманитарного права и Устава ООН.

Министерство подчеркнуло, что правительство Республики Ирак должно без каких-либо условий не допускать враждебных действий со своей территории. Ведомство также указало на необходимость оперативно и ответственно реагировать на эти угрозы в соответствии с международными и региональными законами и уставами.

Кроме того, министерство подчеркнуло важность выполнения Ираком своей роли в укреплении безопасности и стабильности в регионе, что позволит сохранить его суверенитет и укрепить его статус как активного и ответственного регионального партнера.