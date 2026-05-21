ФАО предупредила о рисках для агропродовольственного сектора из-за закрытия Ормузского пролива

РИМ, 21 мая 2026 года (WAM) -- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила в среду, что длительное закрытие Ормузского пролива может привести к системному сбою в агропродовольственной сфере и в течение шести-двенадцати месяцев перерасти в серьезный мировой продовольственный кризис.

Чтобы снизить такие риски, ФАО рекомендовала заранее проработать альтернативные торговые маршруты, контролировать экспортные ограничения, обеспечить бесперебойные поставки гуманитарной помощи и создать стратегические резервы, которые помогут компенсировать рост транспортных расходов.

Организация подчеркнула, что времени для превентивных мер остается все меньше. В ФАО отметили, что именно нынешние решения фермеров и правительств по использованию удобрений, импорту и финансированию определят, перерастет ли ситуация в масштабный кризис.

По оценке ФАО, последствия такого шока будут проявляться поэтапно: сначала они затронут энергоресурсы, удобрения, семена, урожайность и сырьевые цены, а затем могут привести к росту продовольственной инфляции.

Ситуацию может дополнительно усугубить климатическое явление Эль-Ниньо, которое, как ожидается, приведет к засухам и нарушению режима осадков и температур в ряде регионов.