Цены на золото стабилизировались

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 21 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг оставались стабильными. Растущие надежды на мирное соглашение между США и Ираном компенсировали опасения по поводу инфляции и сохранения высоких процентных ставок на более длительный срок.

Спотовая цена золота к 02:58 по Гринвичу снизилась на 0,2%, до 4 534,69 доллара за унцию. В среду золото подорожало более чем на 1% после того, как ранее в ходе торгов опускалось до минимума с 30 марта.

Июньские фьючерсы на золото в США оставались стабильными на уровне 4 536,70 доллара за унцию.

Спотовая цена серебра снизилась на 0,8% до 75,40 доллара за унцию, платина подешевела на 0,7% до 1 936,10 доллара, а палладий — на 0,4% до 1 365,12 доллара за унцию.