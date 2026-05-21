В рамках кампании «Воздушный мост Хумайда» в Газу доставили более 195 тонн продовольствия

ГАЗА, 21 мая 2026 года (WAM) -- Новая гуманитарная колонна ОАЭ из 15 грузовиков с более чем 195 тоннами продовольствия прибыла в сектор Газа в рамках кампании «Воздушный мост Хумайда», реализуемой в рамках операции «Благородный рыцарь 3».

Кампания была начата по поручению члена Высшего совета, правителя Аджмана Его Высочества шейха Хумайда бин Рашида Аль Нуайми в рамках гуманитарных усилий ОАЭ по поддержке палестинцев в Газе.

За два месяца в рамках кампании в египетский город Аль-Ариш было доставлено более 600 тонн гуманитарной и продовольственной помощи. Грузы приняла гуманитарная команда ОАЭ, после чего они были направлены в логистический центр ОАЭ и подготовлены к распределению в Газе с учетом гуманитарных потребностей.

Кампания «Воздушный мост Хумайда» реализуется совместно с операцией «Благородный рыцарь 3» при участии ряда благотворительных и гуманитарных организаций ОАЭ, включая Благотворительный фонд Хумайда бин Рашида Аль Нуайми, Международную благотворительную организацию, отделение Красного Полумесяца ОАЭ в Аджмане, Благотворительную ассоциацию «Аль-Ихсан» и Благотворительный фонд «Аль-Иттихад». Эти организации участвовали в подготовке и предоставлении продовольственной и гуманитарной помощи, воплощая дух солидарности и гуманитарного сотрудничества в поддержку братского палестинского народа.

В рамках операции «Благородный рыцарь 3» ОАЭ продолжают доставлять гуманитарную помощь в Газу наземными колоннами и воздушными мостами, а также реализовывать медицинские и гуманитарные инициативы, направленные на облегчение страданий пострадавших.