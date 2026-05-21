Лидеры ОАЭ поздравили президента Черногории с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 21 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Черногории Якову Милатовичу по случаю Дня независимости его страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные послания президенту Милатовичу и премьер-министру Милойко Спаичу по этому случаю.