Мохаммед бин Рашид помиловал 836 заключенных в преддверии Ид аль-Адха

ДУБАЙ, 21 мая 2026 года (WAM) -- В качестве правителя Дубая вице-президент, премьер-министр ОАЭ Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум распорядился освободить 836 заключенных разных национальностей из исправительных учреждений Дубая в преддверии Ид аль-Адха.

Генеральный прокурор Дубая советник Иссам Исса Аль-Хумайдан заявил, что решение Его Высочества шейха Мохаммеда о помиловании заключенных отражает его стремление поддержать их семьи, дать заключенным возможность начать новую жизнь и вновь интегрироваться в общество.

Аль-Хумайдан добавил, что прокуратура Дубая совместно с полицией Дубая приступила к правовым процедурам для исполнения распоряжения Его Высочества шейха Мохаммеда.