Золото снижается на фоне роста нефти и усиления инфляционных опасений

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 22 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото в пятницу немного снизились и могут завершить вторую неделю подряд в минусе на фоне роста цен на нефть, а также усиления опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок.

К 00:47 по Гринвичу золото на спотовом рынке подешевело на 0,2% до 4 534,29 доллара за унцию. С начала недели потери составили около 0,1%.

Июньские фьючерсы на золото в США снизились на 0,1% до 4 535,60 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро подешевело на 0,5% до 76,32 доллара за унцию, платина — на 0,3% до 1 959,20 доллара, тогда как палладий оставался без изменений на уровне 1 377,89 доллара за унцию.