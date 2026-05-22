Хамдан бин Мохаммед назначил нового гендиректора Учреждения по развитию МСП имени Мохаммеда бин Рашида

ДУБАЙ, 22 мая 2026 года (WAM) -- Наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в качестве председателя Исполнительного совета Дубая издал резолюцию №19 от 2026 года о назначении Ахмада Мохаммеда Салема Аль Рума Аль Мухейри генеральным директором Учреждения по развитию малых и средних предприятий имени Мохаммеда бин Рашида.

Резолюция вступает в силу с 17 февраля 2026 года и будет опубликована в официальном вестнике.