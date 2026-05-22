ОАЭ приветствовали принятие ВОЗ резолюции ССАГЗ и Иордании, осуждающей атаки на гражданское население и медицинскую инфраструктуру

ЖЕНЕВА, 22 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ приветствовали принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения — высшим директивным органом ВОЗ — резолюции, представленной странами ССАГЗ и Иорданией. Документ посвящен последствиям для общественного здравоохранения неспровоцированных террористических атак на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру, включая медицинские учреждения.

Резолюция касается гуманитарных и медицинских последствий атак для гражданского населения, включая перебои в оказании медицинской помощи, нагрузку на системы здравоохранения, а также ограничение доступа к лекарствам, вакцинам, безопасной воде и жизненно важной медицинской продукции.

В документе также самым решительным образом осуждаются террористические атаки Исламской Республики Иран на гражданское население и гражданские объекты в странах ССАГЗ и Иордании. Эти атаки привели к гибели и ранениям мирных жителей, включая детей, а также нанесли ущерб жизненно важной медицинской инфраструктуре, опреснительным установкам, энергетическим объектам, аэропортам и портам.

В заявлении, представленном Ассамблее постоянным представителем ОАЭ при ООН и других международных организациях в Женеве Джамалем Аль-Мушарахом, ОАЭ подчеркнули, что атаки на гражданское население, систему общественного здравоохранения и гражданскую инфраструктуру никогда не должны становиться нормой или считаться допустимыми.

Аль-Мушарах подчеркнул: «Защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая медицинские учреждения и жизненно важные маршруты поставок, является фундаментальной обязанностью в соответствии с международным правом и необходимым условием для обеспечения регионального и глобального общественного здравоохранения».

В заявлении отмечается, что террористические атаки Ирана на страны, не являющиеся стороной конфликта, включая удары по гражданскому населению и гражданским объектам, привели к гибели и ранениям среди мирных жителей и создали серьезные риски для общественного здравоохранения во всем регионе. Только ОАЭ подверглись более чем 3000 ракетным ударам и атакам беспилотников.

В заявлении также упоминается террористическая атака беспилотника, запущенного с территории Ирака, на АЭС «Барака», используемую в мирных целях. Удар пришелся по электрогенератору за пределами внутреннего периметра станции. В ОАЭ назвали произошедшее прямым нарушением международного права.

ОАЭ также подчеркнули, что перебои в поставках через Ормузский пролив поставили под угрозу обеспечение систем здравоохранения основными медицинскими товарами, лекарствами и вакцинами, а также нарушили цепочки поставок продовольствия и топлива.

В заявлении также отмечается, что принятая резолюция предусматривает практические меры реагирования, включая механизмы оценки и отчетности, для анализа последствий таких атак и угроз для пострадавших стран, в том числе их влияния на психическое здоровье и психосоциальное благополучие населения, а также на глобальное здравоохранение.

ОАЭ пояснили, что резолюция также затрагивает более широкие последствия перебоев в глобальных цепочках поставок и энергетических маршрутах для доступности медицинской продукции, особенно в развивающихся странах.

ОАЭ выразили признательность государствам-членам за поддержку резолюции, отметив, что это отражает международную приверженность защите гражданского населения, систем здравоохранения и критически важной гражданской инфраструктуры.