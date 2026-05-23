Президент ОАЭ провел телефонный разговор с эмиром Катара

АБУ-ДАБИ, 23 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество между двумя странами в интересах их народов.

Лидеры также обменялись мнениями о последних региональных событиях и усилиях по продвижению дипломатических решений, направленных на укрепление безопасности и стабильности в регионе.