Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с премьер-министром Катара

АБУ-ДАБИ, 24 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

В ходе разговора стороны обсудили региональные события и усилия, направленные на обеспечение устойчивой безопасности и стабильности в регионе.

Министры также обсудили двусторонние отношения между двумя братскими странами и пути расширения сотрудничества в различных сферах.