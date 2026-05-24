Президент ОАЭ и лидеры ряда стран обсудили региональные события в ходе совместного телефонного разговора

АБУ-ДАБИ, 24 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял участие в совместном телефонном разговоре с рядом мировых лидеров, в ходе которого обсуждались региональные события и усилия по продвижению дипломатических решений, направленных на укрепление безопасности и стабильности в регионе.

В разговоре приняли участие президент США Дональд Трамп, король Бахрейна Его Величество Хамад бин Иса Аль Халифа, эмир Катара Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Его Королевское Высочество Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, король Иордании Его Величество Абдулла II ибн Аль Хусейн, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, а также начальник штаба армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир.