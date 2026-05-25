Руководство ОАЭ поздравило короля Иордании с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 25 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление королю Иордании Абдулле II по случаю Дня независимости его страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравления королю Абдулле II и премьер-министру Джафару Хассану.