Золото дешевеет на фоне роста цен на нефть и инфляционных опасений

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 26 мая 2026 года (WAM) -- Цены на золото во вторник снизились: рост нефтяных котировок усилил опасения по поводу инфляции и возможного сохранения высоких процентных ставок на более длительный срок.

По состоянию на 04:01 по Гринвичу спотовая цена золота снизилась на 0,6% до 4542,20 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на золото в США выросли на 0,4% до 4542,80 доллара.

Спотовая цена серебра упала на 1,6% до 76,84 доллара за унцию, платина подешевела на 0,8% до 1952,56 доллара, палладий снизился на 1,2% до 1381,27 доллара.