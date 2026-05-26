Президент ОАЭ принял первого заместителя председателя правительства России

АБУ-ДАБИ, 26 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, находящегося с рабочим визитом в ОАЭ.

Мантуров передал Его Высочеству приветствия президента России Владимира Путина и пожелания дальнейшего развития российско-эмиратских отношений.

Его Высочество попросил передать президенту Путину ответные приветствия, а также пожелания дальнейшего прогресса и процветания России и ее народу.

Стороны обсудили сотрудничество между ОАЭ и Россией в различных секторах, в частности в экономической сфере и сфере развития, а также рассмотрели пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

На встрече присутствовали заместитель председателя АП по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, ряд министров и официальных лиц.