Руководство ОАЭ получило поздравления с Ид аль-Адха от лидеров арабских и мусульманских стран

АБУ-ДАБИ, 27 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил поздравления с Ид аль-Адха от королей, президентов и эмиров арабских и мусульманских стран.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян получили аналогичные поздравления от лидеров арабских и мусульманских стран по случаю праздника.