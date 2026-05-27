Более 1,3 тыс. предприятий приняли в работу инженерные разработки юных участников конкурса «Инженерные кадры России»

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая 2026 года (WAM) -- Финал XII Всероссийского профориентационного технологического конкурса «Инженерные кадры России» прошел в Челябинске, сообщает TV BRICS. В отборочных этапах участвовали более 2 тыс. команд из 68 регионов России и 4 стран. До федерального этапа дошли 720 юных инженеров. Они создавали роботов, дроны и программируемые системы, решая реальные задачи заводов и предприятий.

«Инженерные кадры России» (ИКаР) – это линейка всероссийских соревнований, направленных на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий.

За звание абсолютных победителей боролись 227 команд из 58 регионов России и еще трех стран. Победителями в 9 категориях стали представители 15 регионов. Промышленными партнерами юных инженеров в XII сезоне выступили более 1,3 тыс. предприятий. Сотрудничество с реальным заказчиком – обязательное условие участия.

Использование искусственного интеллекта в проектах и полностью автономные модели – одна из особенностей этого сезона. В конкурсе появилась новая категория «ИКаР-КОД», где команды создавали веб-приложения и программы для автоматизации производств. Важное условие – проекты должны давать конкретный экономический эффект бизнесу.

Абсолютным победителем в этой категории стала команда из Краснодарского края. Школьники разработали виртуальный симулятор цеха порошковой окраски. Программа позволяет новичкам отрабатывать опасные технологические процессы в безопасной цифровой среде перед допуском к дорогостоящему оборудованию. Проект уже решено внедрить на реальном производстве.

«Чем ценен «ИКаР» – это полное погружение в отрасль и взаимодействие с реальным промышленным заказчиком. Не просто учебная задача, а проект, который можно применить в той или иной сфере», – отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

В категории «ИКаР-ПРОФИ-АГРОТЕХ» первое место заняла команда из Алтайского края с прототипом автоматизированной сеялки для точного и равномерного посева при минимальных затратах труда и ресурсов. Партнеры из отраслевой ассоциации получили готовое инженерное решение, позволяющее снизить себестоимость продукции.

В самой юной категории «ИКаРенок» победила команда из Ямало-Ненецкого автономного округа. Дошкольники вместе с партнером из нефтегазовой отрасли придумали, как перерабатывать мусор в вахтовых поселках. В категории «ИКаР-КЛАССИК» первое место заняла команда из Кемеровской области с автоматизированным терминалом отгрузки железорудного концентрата. В «ИКаР-СТАРТ» победили школьники из Мурманской области, создавшие сервисного робота для горно-обогатительного комбината, который способен заменить современные экскаваторы, увеличив добычу руды и уменьшив расходы.

Параллельно с соревнованиями оба дня проходила деловая программа. Специалисты со всей страны – руководители органов власти, промышленных предприятий, вузов и институтов развития образования – обсуждали механизмы подготовки школьников к инженерным профессиям и работе на предприятиях. Состоялись стратегические сессии о будущем инженерного образования, презентации цепочки «школа – вуз – предприятие», а также кейс-тур по организации технического кружка на базе обычной школы.