Цены на нефть выросли более чем на 3%

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 28 мая 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в четверг выросли более чем на 3%.

По состоянию на 03:44 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,51 доллара, или на 3,72%, до 97,8 доллара за баррель. Более активно торгуемый августовский контракт вырос на 3,35 доллара, или на 3,63%, до 95,6 доллара за баррель. Срок действия июльского контракта истекает в пятницу.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 3,31 доллара, или на 3,73%, до 91,99 доллара за баррель.

Днем ранее оба эталонных сорта нефти подешевели более чем на 5%, опустившись до минимального уровня за месяц.