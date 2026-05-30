Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади

АБУ-ДАБИ, 30 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил председателю Президентского руководящего совета Республики Йемен доктору Рашаду Аль-Алими телеграмму с соболезнованиями, выразив искреннее сочувствие и глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили доктору Аль-Алими аналогичные телеграммы с соболезнованиями.