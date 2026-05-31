В ОАЭ утвердили цены на топливо на июнь

АБУ-ДАБИ, 31 мая 2026 года (WAM) -- Комитет по ценам на топливо в ОАЭ утвердил розничные цены на июнь 2026 года. Цена дизельного топлива снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, что будет способствовать стабильности ключевых секторов экономики, прежде всего логистики и цепочек поставок, а также укреплению конкурентоспособности деловой среды, поддержанию рыночного баланса и ценовой стабильности.

Цены на бензин были незначительно скорректированы с учетом динамики мировых рынков в рамках ежемесячного механизма ценообразования на топливо, действующего в ОАЭ. Этот механизм основан на гибкой и прозрачной системе, которая отражает изменения на глобальных энергетических рынках, поддерживает принципы устойчивого развития и обеспечивает сбалансированный подход к изменению цен на энергоносители.

Утверждены следующие цены:

дизельное топливо — 4,33 дирхама за литр;

бензин Super 98 — 3,95 дирхама за литр;

бензин Special 95 — 3,83 дирхама за литр;

бензин E-Plus 91 — 3,76 дирхама за литр.