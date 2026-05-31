Президент ОАЭ и президент Сербии обсудили развитие двусторонних отношений и региональные события

АБУ-ДАБИ, 31 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня телефонный разговор с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между двумя странами в ряде приоритетных секторов, включая экономику, развитие и возобновляемую энергетику.

Лидеры подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений между ОАЭ и Сербией, а также укреплению долгосрочного экономического партнерства в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, что будет способствовать общему росту и процветанию.

Его Высочество и президент Сербии также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности по ситуации на Ближнем Востоке и ее последствиям для региональной безопасности и стабильности.