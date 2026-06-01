ОАЭ решительно осудили действия поселенцев в мечети Аль-Акса

АБУ-ДАБИ, 31 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили вторжение поселенцев во дворы мечети Аль-Акса под охраной израильской полиции и поднятие израильского флага на ее территории, назвав эти действия провокацией и неприемлемым актом экстремизма.

В МИД ОАЭ подчеркнули необходимость соблюдения исторического и правового статус-кво мечети Аль-Акса, обеспечения защиты всех святых мест, а также сохранения опекунской роли Иорданского Хашимитского Королевства в управлении вакфами и делами мечети Аль-Акса. В ведомстве подтвердили полную солидарность ОАЭ с Иорданией и поддержку всех ее усилий по защите и сохранению религиозных святынь.

МИД призвал израильские власти прекратить подобные действия и не допустить дальнейшего обострения ситуации в регионе. В ведомстве вновь подтвердили категорическое неприятие ОАЭ любых действий, нарушающих нормы международного права и подписанные соглашения, а также способствующих дальнейшей эскалации.

МИД призвал международное сообщество активизировать региональные и международные усилия для поиска политического решения, которое позволит достичь всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах и реализовать стремления братского палестинского народа к созданию независимого суверенного государства в соответствии с международным правом.