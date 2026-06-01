Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго выросло до 282

КИНШАСА, 1 июня 2026 года (WAM) -- Демократическая Республика Конго сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания Эболой выросло до 282 после выявления еще 19 случаев.

По данным Министерства связи и СМИ ДР Конго, вспышка заболевания по-прежнему сосредоточена на востоке страны. Из 282 подтвержденных случаев 264 зарегистрированы в провинции Итури, 15 — в Северном Киву и три — в Южном Киву.

В министерстве также подтвердили, что число умерших среди пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом достигло 42.