ЛОНДОН, 1 июня 2026 года (WAM) -- Цены на нефть выросли более чем на 2% утром в понедельник на фоне роста геополитических рисков на Ближнем Востоке, что вновь вызвало опасения по поводу поставок. Рост позволил отыграть потери предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к 10:17 по Гринвичу выросли на 2,37 доллара, или на 2,71%, до 89,73 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,07 доллара, или на 2,27%, до 93,19 доллара за баррель.

Резкий рост последовал за снижением в пятницу, когда Brent и WTI подешевели на 1,8% и 1,7% соответственно.