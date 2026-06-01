Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 1 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото снизились в понедельник после того, как на предыдущей торговой сессии достигли максимального уровня за две недели.

Спотовая цена золота к 03:06 по Гринвичу опустилась на 0,4% до 4 518,09 доллара США за унцию. Фьючерсы на золото с поставкой в августе на американском рынке снизились на 1% до 4 548,90 доллара за унцию.

В то же время спотовая цена серебра выросла на 0,4% до 75,58 доллара за унцию. Платина подорожала на 1,1% до 1 937,30 доллара за унцию, а палладий — на 1,2% до 1 370,50 доллара за унцию.