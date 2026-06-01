Спикер Арабского парламента осудил израильскую агрессию против Ливана

КАИР, 1 июня 2026 года (WAM) -- Спикер Арабского парламента Мохаммед бин Ахмед Аль-Ямахи осудил израильскую агрессию против Ливана. Он указал на удары по гражданскому населению, разрушение густонаселенных районов, а также масштабный ущерб инфраструктуре и ключевым объектам, назвав это нарушением международного права и Устава ООН.

В опубликованном сегодня заявлении Аль-Ямахи предупредил о последствиях продолжающихся нарушений и военных преступлений Израиля. Он призвал международное сообщество и Совет Безопасности ООН незамедлительно вмешаться, чтобы положить конец атакам и обязать Израиль соблюдать резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.

Аль-Ямахи подтвердил поддержку Арабским парламентом суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, а также усилий ливанских государственных институтов, направленных на обеспечение безопасности и стабильности и укрепление государственной власти на всей территории страны.