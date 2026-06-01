Руководство ОАЭ поздравило президента Самоа с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 1 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Независимого Государства Самоа Туималеалиифано Ваалетоа Суалауви II по случаю Дня независимости его страны.

Аналогичные поздравления президенту Самоа, а также премьер-министру Лааулиалемалиетоа Полатаивао Фоси Шмидту направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.