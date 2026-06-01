Делегация ФНС ОАЭ во главе со спикером посетит Сербию

АБУ-ДАБИ, 1 июня 2026 года (WAM) -- Спикер Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш возглавит делегацию совета в ходе официального визита в Республику Сербия со 2 по 5 июня.Визит направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества и дружественных отношений между ОАЭ и Сербией, а также развитие межпарламентского взаимодействия между двумя странами.

В состав делегации войдут несколько членов ФНС.

Визит проходит на фоне поступательного развития отношений между ОАЭ и Сербией в различных сферах, что отражает прочность двусторонних связей и стратегического партнерства двух дружественных стран.

Программа визита предусматривает ряд официальных встреч с высокопоставленными представителями и парламентариями Сербии, а также проведение специального парламентского заседания ОАЭ — Сербия в здании Народной скупщины Республики Сербия.