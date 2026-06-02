У побережья Калабрии произошло землетрясение магнитудой 6,1

РИМ, 2 июня 2026 года (WAM) -- Землетрясение магнитудой 6,1 произошло рано утром во вторник у побережья итальянского региона Калабрия. Подземные толчки ощущались даже в Неаполе.

Эпицентр находился в Тирренском море у города Козенца, примерно в 240 км к юго-востоку от Неаполя. По данным Национального института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения залегал на глубине 250 км.

Толчки ощущались по всей Калабрии, а также в районе Везувия близ Неаполя на севере и в регионе Базиликата на востоке.

Сообщений о погибших, пострадавших или материальном ущербе пока не поступало. Проверка информации и оценка возможных последствий продолжаются.