Руководство ОАЭ поздравило президента Италии с Днем Республики

АБУ-ДАБИ, 2 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю Дня Республики.

Аналогичные поздравительные послания президенту Италии, а также премьер-министру Джордже Мелони направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.