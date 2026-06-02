Генерал-майор штаба Мусаллам Аль-Рашиди удостоен медали Командования специальных операций США

ФЛОРИДА, 2 июня 2026 года (WAM) -- Генерал-майор штаба Мусаллам Мохамед Саид Аль-Рашиди, директор Офиса Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, удостоен медали Командования специальных операций США (USSOCOM).

Медаль была вручена на официальной церемонии на авиабазе Макдилл в Тампе, штат Флорида, за выдающийся вклад генерал-майора штаба Аль-Рашиди в сферу специальных операций. Награда присуждается по решению командующего USSOCOM лицам, внесшим значительный вклад в эту область, в том числе международным партнерам, оказывающим поддержку совместным миссиям.

Командование специальных операций США отметило роль генерал-майора штаба Аль-Рашиди в повышении согласованности действий с американскими силами специальных операций, поддержке борьбы с экстремистскими организациями и содействии региональной стабильности в рамках стратегического партнерства между ОАЭ и США.